«التنظيم والإدارة»: استمرار امتحانات الوظائف بمركز تقييم القدرات يوم 24 أبريل

«التنظيم والإدارة»: استمرار امتحانات الوظائف بمركز تقييم القدرات يوم 24 أبريل

«التنظيم والإدارة»: استمرار امتحانات الوظائف بمركز تقييم القدرات يوم 24 أبريل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، استمرار أعمال الامتحانات للمتقدمين في مسابقتي شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «رياضيات»، وشغل ظائف في الهيئة القومية للبريد، بمركز تقييم القدرات والمسابقات في مواعيدها المقررة مسبقا ومنها 24 أبريل، دون أن تتأثر بالإجازة الرسمية التي قررها رئيس مجلس الوزراء بدلا من الجمعة 25 أبريل الجاري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة لموعد الامتحان الموضح عبر بوابة الوظائف الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالحضور قبل الموعد المقرر لهم بساعتين.

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