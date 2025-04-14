بيع أكثر من 200 قطعة خاصة بالأميرة ديانا في مزاد علني.. ماذا تضم المقتنيات؟

على الرغم من مرور أكثر من 25 عاما على وفاتها، إلا أن الممتلكات الخاصة بالأميرة ديانا، تعتبر محل جذب للعديد من محبيها في مختلف أنحاء العالم، والتي تعرض أجزاء منها من حين لآخر بأكبر المزادات العلنية، إذ يجري التحضير لمزاد جديد خلال الفترة المقبلة، يشهد عرض قطع مميزة تخص أميرة ويلز الراحلة.

تفاصيل المزاد العلني

في يوم 26 يونيو المقبل من المقرر أن تقيم دار جوليان للمزادات العالمية مزادًا جديدًا تحت عنوان «أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية»، داخل فندق بينينسولا بمدينة بيفرلي هيلز الأمريكية في تمام العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وفق صحيفة «تايمز» الهندية.

وصرح مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمزادات جوليان، في تصريحات إعلامية له: «يحب الناس العائلة المالكة وخاصةً الأميرة ديانا، وقد رأينا أن هذا ما يبحث عنه جمهورنا إنهم يتطلعون إلى امتلاك قطعة من التاريخ الملكي».

المقتنيات المعروضة في المزاد العلني

من المقرر أن يضم المزاد أكثر من 200 قطعة وملابس خاصة بالأميرة ديانا، مثل حقائب يد وبطاقات مرسلة مكتوبة بخط أميرة ويلز الراحلة، وكذلك مجموعة من الفساتين الأنيقة.

المزادات السابقة لممتلكات الأميرة ديانا

وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن الأميرة ديانا كانت من مؤيدي فكرة بيع ممتلكاتها في مزاد علني، إلا أن متابعيها بعد وفاتها أصبحوا أكثر اهتمامًا باقتناء قطعة أثرت في حياتها، ففي أحد المزادات بعام 2023 بيع فستان سهرة خاص بها من تصميم المصمم العالمي جاك أزاغوري، ارتدته في عام 1985 وبلغ سعره مليون دولار.



