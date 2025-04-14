وزير الاتصالات: مصر تمتلك العديد من المميزات وبنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح تنمية أعمال الشركات، من خلال وضع أطر حوكمة وتنظيم داعمة ومحفزة لنمو الأعمال، لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، وتقديم خدمات رقمية متميزة تلبى احتياجات المواطنين.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع شاميل جوسوب الرئيس التنفيذي لشركة ڤوداكوم العالمية، ومحمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، ووفد من جنوب أفريقيا يضم مسئولين من المؤسسة العامة للاستثمار (PIC)، أن منهجية عمل الوزارة ترتكز على إقامة شراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وبناء القدرات الرقمية للمواطنين، مشيرا إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص لضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمار في السوق المصري والوقوف على احتياجاتهم من الكوادر الرقمية وتصميم برامج تدريبية مخصصة تهدف إلى تأهيل الشباب بما يتماشى مع متطلبات الشركات.

مصر تمتلك العديد من المميزات وبنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار

وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات ومن أبرزها بنية تحتية رقمية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تتمتع بمزايا تنافسية في صناعة التعهيد جعلتها من أبرز المقاصد الجاذبة للاستثمارات في هذه الصناعة.

وأشار «طلعت» إلى مشروعات الوزارة في قرى حياة كريمة لتحسين خدمات الاتصالات ونشر خدمات الإنترنت وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية لأهالي القرى.

من جانبه، أشار شاميل جوسوب الرئيس التنفيذي لمجموعة ڤوداكوم العالمية، إلى خطة الشركة لتعزيز حجم استثماراتها في السوق المصري، لا سيّما في ظل التحسن اللافت في مناخ الاستثمار، وتوفُّر العديد من الفرص في مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب أشادوا باستثمارات ڤوداكوم العالمية في السوق المصري من خلال شركة ڤودافون مصر، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التى تحتلها الشركة في قطاع الاتصالات، والتزامها بتقديم حلول متطورة تلبى احتياجات السوق المحلى بفعالية.

وقال محمد عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، إن الشركة تلعب دورًا فعالًا في جذب كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية لضخ استثمارات جديدة في مصر، سواء من خلال الإسهام في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى لتحسين بيئة الأعمال، أو من خلال الترويج لفرص الاستثمار المشترك مع الشركات الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلى الإجمالي.