محمد رمضان يمازح جمهوره: «لو خيروني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي»

محمد رمضان يمازح جمهوره: «لو خيروني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي»

محمد رمضان يمازح جمهوره: «لو خيروني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي»

حرص الفنان محمد رمضان على ممازحة جمهوره، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشره صورة له أمام مطار في لوس أنجلوس.

محمد رمضان يمازح جمهوره

وكتب محمد رمضان على الصورة: «الصور دي فكرتني بزمان، وأنا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان هنروح السينما، وبعدها ناكل كشري ونموت من الضحك، ماكنش عندي أي مسؤوليات ساعتها غير الدراسة».

وأضاف:«والصورة دي النهاردة قدام مطار الطيران الخاص في لوس أنجلوس/ أمريكا وأنا رايح كوتشيلا وبتعامل VIP وباكل سوشي في الجو الحمدلله، بس مابقاش في صاحب زي زمان ولا ضحك زمان، والله ما هزار، لو خيروني بين أيام زمان ودلوقتي، من غير حتى ما أفكر هختار دلوقتي».

محمد رمضان يواصل تصوير فيلم أسد أسود

وفي سياق آخر، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد أسد أسود خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لعرضه بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي الفترة المقبلة، ويشاركه في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.

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