مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023- 2024
تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 - 2024.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد ناقشت أمس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023 - 2024.
يعرض وزير المالية فى الجلسة البرلمانية غدا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026
كما تعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانا حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026.