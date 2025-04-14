مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023- 2024

تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 - 2024.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد ناقشت أمس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023 - 2024.

يعرض وزير المالية فى الجلسة البرلمانية غدا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026

كما تعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانا حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025-2026.