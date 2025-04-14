افتتاح الدورة الثانية لمعرض شلاتين للكتاب.. خصومات تصل إلى 50%

افتُتحت وزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثانية من معرض شلاتين للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك بقصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

خصومات تصل إلى 50% في معرض شلاتين

وقالت هيئة الكتاب في بيان: يضم المعرض مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب، والتاريخ، والتراث، والعلوم، وكتب الأطفال، ويشهد طرح إصدارات قطاعات الوزارة بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى طرح إصدارات بأسعار رمزية تتراوح بين جنيه و20 جنيهًا.

مشاركة دار الكتب بإصداراتها

وتشارك دار الكتب والوثائق القومية بمجموعة كبيرة من إصداراتها، بالإضافة إلى المركز القومي للترجمة ودار المعارف والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومكتبة قصر ثقافة الشلاتين، والمركز القومي لثقافة الطفل، وهيئة المساحة.



يستمر المعرض حتى 19 أبريل الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور على فترتين من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا ومن 5 مساءً حتى 8 مساءً.





