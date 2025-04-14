رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل «التخطيط».. أبرزها التعاون مع مؤسسات دولية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وعرضت الوزيرة خلال اللقاء، أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية في ملف تعزيز التعاون الخارجي، مشيرة إلى النتائج المثمرة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، والتي شهدت توقيع عدة اتفاقيات تمويلات ومنح بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات بقطاعات معالجة المياه والطاقة المتجددة والسكك الحديدية.

وأوضحت أنّها التقت رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث تفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط نتائج انعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي ترأستها مع وزير الخارجية والتجارة المجري، وشهدت الاتفاق على دفع التعاون في 26 قطاعا تنمويا ذات أولوية للبلدين.

وتطرقت الوزيرة إلى ملف تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث أشارت إلى نتائج لقائها بالمدير التنفيذي لمصر بالبنك الإفريقي للتنمية لبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية، ولقائها مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لبحث جهود تعزيز التنمية الاقتصادية، واستعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب خطوات إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج زيارتها إلى الكويت، للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، مشيرة إلى أنّها التقت خلال الزيارة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، حيث بحثتا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات الراهنة، كما التقت المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، لبحث تعزيز سبل التعاون، في ضوء العلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة بين مصر وصندوق أوبك للتنمية الدولية.