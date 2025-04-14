دراسة تحذر من إضافة الملح للطعام بكثرة.. يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة محتملة بين إضافة الملح إلى الطعام وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وقد توصلت الأبحاث، التي استندت إلى تحليل بيانات لما يقرب من نصف مليون بالغ بريطاني، إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا إضافة الملح إلى وجباتهم بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات النفسية بنسبة تقارب 40% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك مطلقًا أو نادرًا.

تأثير الملح على الصحة النفسية

وقد طرح الباحثون عدة تفسيرات محتملة لهذه العلاقة، تتراوح بين تأثير الملح على تسريع عملية الشيخوخة البيولوجية وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، وصولًا إلى تأثيره المحتمل على هرموني المزاج الرئيسيين، السيروتونين والدوبامين، بحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأكد الباحثون من جامعة شينجيانج الطبية في الصين أن دراستهم تعتبر الأولى من نوعها التي تشير إلى وجود تأثيرات إضافية إيجابية كبيرة لإضافة الملح إلى الطعام على خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، ويشير هذا التصريح إلى أهمية النتائج التي توصلوا إليها في تسليط الضوء على العلاقة المحتملة بين عادات استهلاك الملح والصحة النفسية.

أما بالنسبة للأفراد الذين كانوا يضيفون الملح إلى طعامهم من حين لآخر، فقد لوحظت لديهم زيادة في خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8%، وقد نشرت نتائج هذا التحليل، الذي شمل بيانات حول تناول الملح والصحة العقلية لـ 439412 مواطنًا بريطانيًا، في مجلة Journal of Affective Disorders، إذ تبين أن 9516 مشاركًا كانوا يعانون من الاكتئاب و11796 آخرين كانوا يعانون من القلق.

نصائح بالاعتدال في استهلاك الملح

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية، فإنّ الإفراط في استهلاك ملح الطعام يحمل آثارًا سلبية متعددة على صحة الجسم، إذ يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم الأنسجة نتيجة لزيادة نسبة الصوديوم التي تجذب الماء، كما أن الاستهلاك المرتفع للملح يزيد من حجم الدم، مما يضع عبئًا إضافيًا على القلب ويؤدي إلى تضخمه وزيادة حجمه، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية والجلطات، كما يرتبط الإفراط في تناول الملح بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتنصح منظمة الصحة العالمية البالغين بتقليل استهلاكهم اليومي من الملح إلى أقل من 5 جرامات، بينما توصي الأطفال بتناول كمية أقل تصل إلى حوالي 2 جرام يوميًا، ويستند هذا التفاوت في التوصيات إلى اختلاف متطلبات الطاقة بين الأطفال والبالغين.