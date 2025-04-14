وفاة مأساوية لشاب بريطاني في حفل توديع عزوبيته.. ماذا حدث؟

لحظات مأساوية عاشتها أسرة بريطانية بعدما توفى أحد أفرادها أمام والده وأصدقائه أثناء حفل توديع عزوبيته، وسط محبيه من أقاربه وأصدقائه، لسرعان ما يتم استدعاء المسعفين لمكان الحادث، ومحاولة إنقاذ العريس الشاب.

تفاصيل وفاة العريس الشاب

توفى الشاب البريطاني البالغ من العمر 29 عامًا أثناء تواجده في حفل توديع عزوبيته رفقة عائلته وأصدقائه في مدينة بينيدورم الإسبانية، بعدما سقط بشكل مفاجئ من كرسي عالٍ وارتطمت رأسه بقوة على الأرض، وسرعان ما طلب الإسعاف له لمحاولات إنقاذه، وفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وعلى الرغم من أن الحادث قد يبدو بسيطًا وليس خطيرًا لدرجة كبيرة، إلا أن الشاب البريطاني قد فقد الوعي فور سقوطه، وتم إجراء إنعاشا قلبيا رئويا له لمدة 15 دقيقة من قبل المحيطين به حتى تولى المسعفون الأمر بعد وصولهم للمكان.

فشل محاولات إنقاذ العريس

مع تدخل المسعفون لإنقاذ حالة العريس العشريني تم منحه حقنة من الأدرينالين مع محاولات طبية أخرى للإنعاش، لكن لم يتمكنوا من إنقاذه، وبناء عليه أصدرت الشرطة الوطنية بيانًا صحيًا أكدت خلاله أن الشاب البريطاني قد عانى من مشكلة صحية وتوفى في مكان الحادث.

وكشفت المستشفى التي تم نقل العريس لها فيما بعد، كان يعانى من مشاكل في القلب، وقد أصيب بنوبة قلبية قبل بضع سنوات، وعلى الرغم من تعبه إلا أنه سافر إلى بينيدورم في إسبانيا للاحتفال بزفافه الذي كان مقرراً في مايو المقبل.



