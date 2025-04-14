«اقتصادية قناة السويس» تطلق جزءا من خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين

أعلن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، ومارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لشؤون السياسات والشراكات، إطلاق عدد من خدمات الشباك الواحد الرقمية رسميا، التي تدعم تحسين كفاءة أداء الأعمال والشفافية والحوكمة، والذي ينعكس بدوره على تعزيز ريادة اقتصادية قناة السويس كمركز لوجستي ووجهة عالمية للاستثمار، وذلك خلال فعالية رسمية نظمتها المنطقة الاقتصادية في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة ووزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي.

منصة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين

وتشمل الميزات الرئيسية لمنصة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، نظام إدارة علاقات العملاء «CRM» المركزي الذي يضمن تتبع المشروع في الوقت الفعلي ودعم فرص الاستثمار المستقبلية، ونظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة تطبيقات الخدمة، مدعومًا بمؤشرات الأداء الرئيسية، ونظام إدارة المستندات «DMS» وهو أرشيف مركزي آمن لمعالجة المستندات المتعلقة بالاستثمار وتخزينها واسترجاعها بكفاءة، وتقارير ذكاء الأعمال (BI) التي تتضمن لوحات معلومات مخصصة لدعم اتخاذ القرار استنادًا على البيانات، وبوابة المستثمر وهي مساحة عمل حديثة وسهلة الاستخدام حيث يمكن للمستثمرين التفاعل مباشرة مع فرق الدعم في المنطقة الاقتصادية وتقديم المقترحات وتتبع الطلبات والوصول إلى الموارد الرئيسية على مدار الساعة.

كما تشمل الميزات بوابة التكامل، وهي نظام قوي يتيح التكامل السلس مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية لتوفير تجربة مستخدم متماسكة، إضافة إلى توفير قنوات للدفع عبر الإنترنت بصورة مؤمنة وفعالة، وعلى مدار العامين المقبلين، تتولى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقمنة وتبسيط 80 خدمة رئيسية، ما يضمن استفادة المستثمرين الحالين والمحتملين من التفاعلات السلسة، وتقليل أوقات المعالجة، وتجربة أكثر تركيزا على المستخدم.

وصرح وليد جمال الدين، بأنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، وتعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية عالميًّا، حيث أطلقت الهيئة اليوم رسميًّا منصة متكاملة لخدمات المستثمرين، تهدف إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة تساهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية والمالية وتبسيطها وكذلك ميكنة الإجراءات، إدارة الوثائق، وتطوير بوابة إلكترونية للمستثمرين، إضافة إلى تقارير لصناع القرار.

ولفت إلى افتتاح المنطقة الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء لمركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، الذي يدعم ميكنة الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتتكامل المنصات التقنية مع منصة التشبيك الصناعي E-Tabadul التي تهدف لربط المصنعين في مصر داخل المنطقة الاقتصادية وخارجها لدعم توطين الصناعة وتكامل سلاسل الإمداد، مؤكدًا أنّ هذا التحول يعكس التزام المنطقة الراسخ بريادة التميز الرقمي وتمكين بيئة تنافسية وصديقة للأعمال بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنّ إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطوة مهمة لتعزيز مكانة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي، لافتةً إلى أنّ الخطوة تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزز تنافسية مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، خاصة في ظل أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أنّ إطلاق الخدمات يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي EBRD في إطار الاستراتيجية القُطرية 2022-2027، متابعة أنّ البرنامج يُمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك دعمًا لجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، بتوفير حزم تمويلية ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص، إلى جانب الدعم الفني والاستشارات، مثمنةً جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب وتشجيع الاستثمار.

وعبّر مارك بومان عن اعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى المؤسسات الاقتصادية البارزة محليًّا وإقليميًّا، والمعنية بجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد والصناعة، مؤكدًا اهتمام البنك الأوروبي كمؤسسة مانحة في دعم جهود التحول الرقمي والحلول المستدامة، كما وجّه الدعوة لجميع المستثمرين المحتملين والشركاء وأصحاب المصلحة لاستكشاف المنصة الجديدة، وتجربة حقبة جديدة من الخدمات التي تركز على المستثمرين.