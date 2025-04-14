وزير شئون المجالس النيابية: لدينا إيجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مصر دولة كبيرة ومؤسسات الدولة تعمل بموجب المبدأ الدستوري الحاكم وهو الفصل بين السلطات.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم، التي ناقشت الحساب الختامي لموازنة الدولة 2013-2024، إن المناقشات التي شهدتها الجلسة البرلمانية تضمنت إيضاحات وشملت إيجابيات وأيضا سلبيات، لاسيما وأن القاعة البرلمانية تكفل الرأي والرأي الآخر.

وأضاف الوزير: «الحكومة ترحب بجميع الآراء وترفض ما لا يتفق مع التقاليد البرلمانية»، موجها الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: «رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات»، لافتا إلى صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذه الالتزامات.



وتابع: «نعيش ظرفا دقيقا، ولدينا إيجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق، ومن الإنصاف الإشارة لهذه الإيجابيات»، مشيرا إلى أن وزير المالية كان قد أوضح بدوره أن عدم ثبات سعر الدولار والتغييرات التي طرأت عليه كانت سببا في حدوث هذه الانحرافات المبررة في الموازنة العامة للدولة.