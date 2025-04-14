وزير المالية: نعمل على خفض المديونية خلال المرحلة القادمة

وزير المالية: نعمل على خفض المديونية خلال المرحلة القادمة

وزير المالية: نعمل على خفض المديونية خلال المرحلة القادمة

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة ونواب البرلمان لديهما رغبة في تحسين المؤشرات المالية بشكل عام، قائلا إنّ الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب و تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سيجري العمل عليها بهدف تنمية الموارد وتحقيق التسهيلات الضربية، وفتح صفحة جديدة مع الدولة والمستثمر.

وأشار وزير المالية خلال مشاركته فس الجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموزنة بالمجلس بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024، إلى أنه عند عرض البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد غدا سنلاحظ أن كثيرا من التوصيات التي أثيرت اليوم هي محل تنفيذ واهتمام شديد.

وأكد أن هناك حرص علي خفض المديونية، لاسيما وأن أحد أهداف المالية العامة هو تحسين أوضاع المديونية وخدمتها، لافتا إلى وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو مطبق في مختلف دول العالم، قائلا: «المؤشر يتحسن من سنة لسنة وينخفض من 96% إلى 79%، ولم نصل إلى مرحلة الطمأنة بعد لكن هذا مؤشر إيجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية».

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