«صناع الخير»: توجيه 10 قوافل إغاثية من التحالف الوطني إلى غزة منذ أكتوبر 2023

أكد الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنّ التحالف الوطني بكل مؤسساته وهيكله التنظيمي، ترجم توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الاشقاء في قطاع غزة، باحترافية ومهارة فائقة من خلال تخطيط محكم وتنفيذ يتناسب وطبيعة الاحتياجات المُلحة للأهالي في القطاع.

التحالف الوطني ترجم توجيهات القيادة السياسية



وأوضح في بيان، أن التحالف امتلك دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي، لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها لتوصيل جميع أنواع المساعدات، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل المساند الأكبر للأشقاء الفلسطينيين ولأهالي غزة، وتواصل هذا الدور بفاعلية في ظل العدوان الحالي للاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، وما شاهده من معاناة متفاقمة طوال هذه الأشهر وصلت إلى حد الإبادة الجماعية.



وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم، واستجابة لتوجيهات السيد الرئيس بضرورة تحرك التحالف الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وفر التحالف جميع أنواع المساعدات، ووصل حجم المساعدات المصرية إلى نحو 80% من إجمالي حجم المساعدات المُقدمة للقطاع.

تسيير 10 قوافل إغاثية إلى غزة



وأشار إلى أن التحالف الوطني نجح في تسيير 10 قوافل ممتدة، ضمن سلاسل قوافل (مسافة السكة)، بدأ أولها في 14 أكتوبر 2023، وتواصلت على مدار شهور الأزمة، ووصل حجم ما قُدم من مساعدات أكثر من 3200 شاحنة، بما يتجاوز 200 ألف طن مساعدات مختلفة، تنوعت بين مساعدات غذائية وطبية، من أدوية ومستلزمات جراحة وسيارات إسعاف وأجهزة طبية وملابس وأغطية وخيام ومياه شرب نقية، فضلًا عن توصيل الدعم الإنساني الدولي من خلال مطار العريش.



وأوضح أن صناع الخير كعضو مؤسس وفاعل في التحالف الوطني، شاركت في كل قوافل التحالف (مسافة السكة) لدعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث نجحت في تسيير أكثر من 150 شاحنة محملة بما يقارب 2500 طن مساعدات، تنوعت بين مواد غذائية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية، وسيارات إسعاف وبطاطين وملابس.