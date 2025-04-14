محافظ كفر الشيخ: مشروع الـ4 ملايين فدان يمثل أملا كبيرا لتوفير الأمن الغذائي

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بمحور صبرى القاضي بمدينة كفر الشيخ.

وهنأ عبد المعطي، أبناء محافظة كفر الشيخ، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكذلك الأنبا ماركوس، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، عيد المحبة والسلام، والوحدة التي دائمًا نعيشها على أرض مصر الطيبة؛ ناقلًا تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد القيامة المجيد، واعدًا أهالي كفر الشيخ ببذل كل جهدي لتنمية كل القطاعات وخدمة أهالينا بالمحافظة.

وقال المحافظ: «منذ أيام قليلة كنا نحتفل معا بعيد الميلاد المجيد، ثم عيد الفطر المبارك، واليوم نقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد، ثلاث مناسبات عظيمة، وكلها تؤكد أنّ مصر فعلاً بلد واحد.. وشعب واحد.. وقلب واحد.. وإيد واحدة.. ومصير واحد، وطول ما إحنا متماسكين وملتفين حوالين قيادتنا السياسية، محدش يقدر علينا، مهما كانت التحديات».

وأضاف: «مصر دائمًا بلد الأمن والأمان التي قال عنها الله تعالى ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾، وتحيط بنا أحداث ليست سهلة والمنطقة كلها تشهد صراعات وتغيرات، لكن بفضل الله، وبفضل جيشنا العظيم، مصر قادرة تحمي أرضها وشعبها، وعلينا دور كبير في التوعية، ويجب تعميم الندوات التوعوية والتثقيفية، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت فعلاً وتدعونا للفخر والاعتزاز».

مشروع زراعة الـ4 ملايين فدان يمثل أملا كبيرا لتوفير الأمن الغذائي

وأوضح المحافظ، أنّ مشروع زراعة الـ4 ملايين فدان يمثل أملا كبيرا لتوفير الأمن الغذائي المصري، والمساهمة في استقرار الأسعار، كما أنّ الطرق الجديدة التي تم تنفيذها فتحت آفاق جديدة للتنمية، وسهّلت حياة المواطنين، مستطردا: «مصر كعادتها، تستقبل كل ضيوفها من الدول العربية بالكرم والمحبة لأن مصر مش بس أم الدنيا، مصر أم العرب، وأرضها مباركة بأهلها الطيبين.. وهنا في كفر الشيخ بنشتغل كفريق واحد، كعائلة واحدة، لا يوجد مجال للتقاعس أو الإهمال، ومفيش مستحيل.. وهدفنا واحد هو خدمة المواطن في كل شبر من أرض المحافظة، وخدمة وطننا الغالي، ونطبق اللامركزية لنصل بمشروعات وخدمات الدولة لكل بيت وكل قرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية».

مصر بلد الأنبياء والرسالات وقوية برجالها ووحدتهم على مر العصور

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ قوة وحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي يظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأنّ تظل مصرنا الغالية واحةً للخير والسلام بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً: «مصر بلد الأنبياء والرسالات وقوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ، وهي تستحق منا الحب بالفعل والاجتهاد والتميز وليس بالكلام»، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه.