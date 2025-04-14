مرسال عضو التحالف الوطني تدعم مستشفى الشيخ زويد بمستلزمات طبية

مرسال عضو التحالف الوطني تدعم مستشفى الشيخ زويد بمستلزمات طبية

مرسال عضو التحالف الوطني تدعم مستشفى الشيخ زويد بمستلزمات طبية

أعلنت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دعم مستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء بمستلزمات طبية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسة ووزارة الصحة لدعم أهالينا في سيناء.

دعم مستشفى الشيخ زويد

وذكرت مؤسسة مرسال، في بيان اليوم، أن الدعم الذي قدمته لمستشفى الشيخ زويد شمل أجهزة طبية وأسرة طبية ومستلزمات طبية وكراسي متحركة تقدر تكلفتها بنصف مليون جنيه، مشيرا إلى حرص المؤسسة على دعم هذه المستشفيات بالنواقص التي تمكنها من أداء دورها في تقديم العلاج للمرضى من الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت المؤسسة، أنها قدمت دعما مماثلا للعديد من المستشفيات في مختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من منطلق دورها المجتمعي وحرصا على وصول خدماتها الصحية لجميع ربوع الجمهورية، مؤكدة أن هذا الدعم يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير حياة صحية كريمة للمواطنين في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا.

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