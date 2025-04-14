جامعة كفر الشيخ تعقد مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في الصيدلة والرعاية الصحية»

نظمت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، بالاشتراك مع نقابة صيادلة كفر الشيخ، المؤتمر العلمي الحادي عشر تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في الصيدلة والرعاية الصحية»، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمد أبو والي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد فهمي، نقيب الصيادلة، وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف الجامعات المصرية وطلبة الكلية.

رئيس الجامعة: القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي

وخلال كلمته، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بالحضور، مؤكداً أنّ القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيداً بما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تطبيق نتائج الأبحاث العلمية في مجالات الصيدلة وصناعة الدواء والتخصصات الطبية الأخرى لخدمة المجتمع بمختلف فئاته، متمنياً التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية في الجامعة، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر بين كلية الصيدلة ونقابة الصيادلة على مدار سنوات، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الصيدلة في خدمة المجتمع والتفاعل مع الأحداث الطبية الهامة التي تتعلق بالدواء وصحة الفرد، مشيراً إلى أنّ إدارة الجامعة تهتم اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، وأنّ الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدماً الشكر لكل القائمين على المؤتمر.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسية للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلاً عما يمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يصبح قادرًا على الاطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.

عميد كلية الصيدلة: المؤتمر تضمَّن العديد من المحاور في المجالات المختلفة

وفي كلمته رحب الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة ومقرر المؤتمر، بالضيوف المشاركين في المؤتمر، متمنياً التوفيق فيما يناقشه من محاور مهمة، لافتاً إلى أنّ المؤتمر تضمن العديد من المحاور في المجالات المختلفة التي تهم المجتمع، وأنّ الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة لخدمة المجتمع، منوهاً بأنّ المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تُقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة المواطنين.

حاضر خلال فعاليات المؤتمر نُخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب والصيدلة المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الصيدلة في خدمة المجتمع.