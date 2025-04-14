أطفال الكشافة الكويتية يستقبلون الرئيس السيسي بأعلام مصر

وصل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، المحطة الثانية لجولته الخليجية، وذلك حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

واستقبل أمير الكويت، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المطار فور وصوله وسط مراسم استقبال رسمية.

واصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المطار الأميري حاملين الأعلام للدولتين الشقيقتين، بمشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.