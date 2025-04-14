«صوت مصر»: جولة الرئيس السيسي الخليجية تهدف إلى بناء موقف إقليمي موحد داعم للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد الدور الريادي الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي والدولي، وتعكس ثقلها السياسي في القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، إذ ناقش خلالها مع القيادة السياسية المصرية سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض التهجير القسري، والعمل على التوصل إلى حل عادل وشامل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

زيارة الرئيس السيسي للخليج يؤكد حرص مصر على التنسيق العربي المشترك

وأشار «سليمان» في بيان له، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا في الكويت وقطر، تؤكد حرص مصر على التنسيق العربي المشترك، وبناء موقف إقليمي موحّد داعم للقضية الفلسطينية، ومناهض لمخططات التهجير والتصفية، لافتا إلى أن مصر نجحت في حشد دعم عربي واسع لهذا الموقف، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والدول الخليجية وتنمية الاستثمارات

وأوضح رئيس حزب صوت مصر، أن هذه الزيارات تعكس أيضًا اهتمامًا مشتركًا بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والدول الخليجية وتنمية الاستثمارات، ما ينعكس إيجابيًا على الاستثمارات العربية في السوق المصرية، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات وفرص واعدة.