تسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ من دعم 2842 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توزيع مشاريع تنموية تنوعت ما بين محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك على مدار أكثر من 10 سنوات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار «نعم للمشروعات الحرفية»، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذي يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

تذليل العقبات أمام عمل الجمعية

وأشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، لافتاً إلى أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجاً في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.