الرئيس السيسي يصل إلى قصر بيان الأميري لعقد قمة مع أمير الكويت

وصل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان الأميري لعقد قمة مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح.

ورافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية، الطائرة المقلة للرئيس السيسي عند دخولها الأجواء الكويتية ترحيبا بوصوله.

واستقبل أمير الكويت، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المطار، فور وصوله، وسط مراسم استقبال رسمية.

واصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المطار الأميري، حاملين الأعلام للدولتين الشقيقتين، بمشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.