محمود الجارحي يكتب: حكاية الشهيد البطل نبيل فراج «الحاضر الغائب»

لن تفارق عيناك ملامحه إلا وهي غائمة بالدموع، ستبقى قسماته عالقة بالذاكرة.. طيبة ووديعة.. سترى فيه وجه أبيك.. حنان والدتك.. لن تنسى بساطة مصر وعفويتها المتألقة في بشاشة عينيه، ولا أصالة أهلها الساكنة في نظراته.. إنه اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، الذي استُشهد على يد عناصر إرهابية يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، أثناء قيادته لحملة أمنية من ضباط وأفراد مباحث الجيزة، لتطهير كرداسة والقبض على العناصر الإرهابية المتهمين بالهجوم على مركز الشرطة وقتل جميع قوة القسم بالكامل يوم 14 أغسطس 2013.

الشهيد نبيل فراج.. ستتعرف عليه من ملامحه.. ستوقن أنها لم تعرف غير الابتسامة والمرح.. صاحبها لا يعرف سوى كلمة «حاضر».. «تحت أمرك».. لا يبدو مقيدًا بجهامة مسؤول كبير في وزارة الداخلية، وجهه يشع نورًا.. وماذا أيضًا؟ ستجد اسمه معروفًا لدى أهالي المنطقة التي يقيم بها، لا يتذكرون له سوى كلمات تدل على طبيعة تلك الشخصية: «ده كان راجل طيب.. جدع.. بيحب الخير لكل الناس».

ظهر اليوم.. مثل أحد المتهم المتورط في اغتيال اللواء نبيل فراج، أمام محكمة جنايات استئناف القاهرة، لنظر إعادة محاكمته، وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم لفضلية المفتى.. وحددت المحكمة جلسة 11 يونيو المقبل للحكم.

قبل تلك المحاكمة.. كانت الجهات المختصة قد نفذت حكم الإعدام في عدد من المتورطين في اغتيال الشهيد في وقت سابق.. ففي 13 مارس 2014 بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، وعددهم 23 متهمًا، أمام محكمة جنايات الجيزة.. وفي يوم 6 أغسطس 2014 قضت المحكمة بإعدام 12 متهمًا، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد.. وبراءة متهم واحد.

وفي يوم 2 فبراير 2015.. ألغت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد.. وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.. ويوم 5 أبريل 2015.. عقدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسين قنديل.. أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين المحبوسين وعددهم 13 متهما.. ويوم 24 سبتمبر 2015.. قضت المحكمة بإعدام 6 متهمين.. وبمعاقبة 6 آخرين بالسجن 10 سنوات.. وفى 20 يناير 2018.. أقرت محكمة النقض إعدام الثلاثة الأوائل.. وتخفف إعدام 4 إلى السجن المؤبد.. وترفض طعون باقي المتهمين.