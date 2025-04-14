حريق بمقر اللجنة النقابية لـ«المعلمين» في إمبابة

حريق بمقر اللجنة النقابية لـ«المعلمين» في إمبابة

حريق بمقر اللجنة النقابية لـ«المعلمين» في إمبابة

نشب حريق في مبنى تابع لنقابة المعلمين بمنطقة إمبابة، اليوم، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.

حريق اللجنة النقابية التابعة لنقابة المعلمين

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد بنشوب حريق في مبنى تابع لنقابة المعلمين بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث إمبابة المقدم محمد طارق، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

إخماد حريق المبنى التابع لنقابة المعلمين


وبالمعاينة تبين نشوب حريق في الدور الأول داخل مقر اللجنة النقابية التابعة لنقابة المعلمين، الذي التهم قطع الأثاث الخشبية، وجرى محاصرته وإخماده دون وقوع أي إصابات.

ويتولى رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان والعاملين بالمبنى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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