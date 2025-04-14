موفدة قطاع الأخبار بـ «المتحدة»: استقبال حافل للرئيس السيسي عند وصوله المجال الجوي الكويتي

قالت آية لطفي، موفدة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، من الكويت، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى دولة الكويت منذ قليل في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها، وتعد الكويت ثاني محطة لسيادته بعد زيارة قطر.

وأوضحت «لطفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه ترحيبا بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، رافقت عدة طائرات حربية كويتية الطائرة المقلة للسيد الرئيس عند دخولها الأجواء الكويتية.

اصطفاف أطفال الكشافة الكويتية لاستقبال الرئيس السيسي

وأشارت إلى أن أطفال الكشافة الكويتية اصطفوا عند خروج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين، منوهة بأن هذا جاء في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

وشددت على أن هذه الزيارة مهمة وتأتي في إطار جولة خليجية بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة قطر، التي استغرقت يومين، وناقش خلالها العلاقات الثنائية وكذلك الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة، مؤكدة أنه سيتم التباحث في زيارة السيد الرئيس إلى الكويت حول العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وكذلك الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في غزة.

العلاقات المصرية الكويتية متميزة

وتابعت: «بيان الرئاسة المصرية الذي صدر منذ يومين تقريبا، أوضح أن الكويت هي المحطة الثانية في جولة السيد الرئيس الخليجية، وتأتي تأكيدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري»، مؤكدة أن هذه الزيارة تحمل الكثير من بحث أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، موضحة أن العلاقات المصرية الكويتية متميزة بشكل كبير في هذا المجال، فحجم التبادل التجاري بين البلدين كبير للغاية، إذ أن العلاقات الاقتصادية المصرية الكويتية نموذج متميز للشراكة من أجل التنمية.

واختتمت بأن الكويت هي ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات بالنسبة لمصر، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، والاستثمارات الكويتية حاضرة بقوة في السوق المصرية، وفي مختلف المحافظات المصرية، مؤكدة أنه جرى توقيع عدد كبير من مذكرات التعاون على مدار السنوات الماضية بين مصر والكويت، وعشرات من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لتنظيم هذه العلاقة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.