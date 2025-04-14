خالد الجندي: الضرب جاء 14 مرة في القرآن وليس له علاقة بالزوجات

خالد الجندي: الضرب جاء 14 مرة في القرآن وليس له علاقة بالزوجات

خالد الجندي: الضرب جاء 14 مرة في القرآن وليس له علاقة بالزوجات

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاختلاف الفقهي ليس تضادًا بل رحمة من الله تعالى للأمة الإسلامية، موضحا أن النصوص الشرعية تتنوع ما بين قطعي الثبوت وظني الدلالة، وظني الثبوت وقطعي الدلالة، وهذا يفتح المجال لاجتهادات متعددة من العلماء وفقًا لفهمهم للنصوص.

اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم تتسم بالثراء الكبير

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الاثنين، إلى أن اللغة العربية، التي نزل بها القرآن الكريم، تتسم بالثراء الكبير وحمل العديد من المعاني للكلمة الواحدة، وهو ما يساهم في تعدد التفسيرات، حيث قدم مثالاً من سورة النساء في قوله تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ».

كلمة «الضرب» وردت في القرآن الكريم بأكثر من 14 معنى

وأوضح أن كلمة «الضرب» وردت في القرآن الكريم بأكثر من 14 معنى، من بينها التغطية، المفارقة، التوضيح، التداخل، والتمثيل، ما يعكس قدرة اللغة العربية على توصيل معانٍ متنوعة وليس معناه ضرب الزوجات.

الوضوء لا يُنتقض إلا إذا صاحب اللمس تفكير في لذة أو شهوة

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى آية الوضوء («أو لامستم النساء»)، مؤكدًا أن الفهم اللغوي للنص أسفر عن اختلاف في تفسيره بين المذاهب الفقهية، والإمام الشافعي اعتبر أن اللمس يعني مجرد المصافحة أو التلامس البسيط، حتى وإن كان بدون شهوة، وهو ما ينقض الوضوء، بينما الإمام مالك قال إن الوضوء لا يُنتقض إلا إذا صاحب اللمس تفكير في لذة أو شهوة، أما الإمام أبو حنيفة فقال إن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مع التأكيد أنه لا يُجيز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية.

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