وزير الإعلام اليمني يزور ماسبيرو لبحث التعاون المشترك

وزير الإعلام اليمني يزور ماسبيرو لبحث التعاون المشترك

وزير الإعلام اليمني يزور ماسبيرو لبحث التعاون المشترك

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في مقر الهيئة بماسبيرو وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني.

سبل التعاون المصري اليمني في مجال الإعلام

وبحث «الإرياني» سبل التعاون المصري اليمني في مجال الإعلام، وزار بعض استديوهات ماسبيرو، وقد أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتميزة، والضاربة في أعماق التاريخ عبر آلاف السنين.

وقال «المسلماني»: «إننا نتمنى لليمن تجاوز أزمته، والعودة لدوره المهم في المنطقة، وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء».

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