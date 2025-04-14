الكاتب الصحفي محمود بسيوني: العلاقات المصرية الخليجية تمر بأقوى مراحلها

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة إلى دولة الكويت، ضمن جولته الخليجية هي زيارة «تاريخية»، موضحًا أن المشاهد الاحتفالية الكبيرة في استقبال السيد الرئيس تعكس عمق العلاقات والترابط الكبير بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

احتفال شعبي بالرئيس عبدالفتاح السيسي في الكويت

وأضاف «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «استقبال أمير الكويت للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومرافقة عدد من الطائرات الحربية الكويتية للطائرة الرئاسية، إلى جانب الاحتفال الشعبي لحظة الوصول، جميعها رسائل بليغة الدلالة من الشعب الكويتي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية وقوة ومتانة الروابط بين مصر والكويت».

وأوضح أن هذه المشاهد تأتي بالتزامن مع ما تحمله الزيارة من تفاهمات مصرية كويتية مرتقبة تتعلق بقضايا عربية راهنة وضاغطة، تسعى مصر من خلالها إلى حشد الموقف العربي وتوحيده في مواجهة التحديات خاصة في الملفات السياسية الحساسة، إلى جانب دعم التعاون الاقتصادي العربي.

العلاقات بين مصر والكويت تضرب بجذورها في عمق التاريخ

وشدد على أن العلاقات المصرية الخليجية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي تمر بأقوى مراحلها، موضحًا أن العلاقات بين مصر والكويت تضرب بجذورها في عمق التاريخ، مضيفًا: «القضية الفلسطينية ستكون على طاولة المباحثات بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت، والموقف المصري معروف وثابت تجاه هذه القضية، خاصة أن الخطة التي وضعتها مصر خلال القمة العربية الأخيرة تحولت إلى خطة عربية شاملة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة».