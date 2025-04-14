ترامب: لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية.. ووجهت تحذيرا صريحا للصين

ترامب: لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية.. ووجهت تحذيرا صريحا للصين

ترامب: لا أستبعد ضرب المنشآت النووية الإيرانية.. ووجهت تحذيرا صريحا للصين

كتب: عمرو هلال

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أبلغ الرئيس الصيني بوضوح أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع الصين إذا استمرت في شراء النفط من إيران، وذلك حسبما جاء في نبأـ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

إيران تسعى لاتفاق نووي

وأشار ترامب إلى أن إيران قد تكون دولة عظيمة ما دامت لا تمتلك أسلحة نووية، موضحا أن إيران تسعى بالفعل للوصول إلى اتفاق لكنها «لا تعلم كيف تفعل ذلك».

وشدد على أنه لا يستبعد توجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية في حال استدعت الظروف ذلك، مؤكدًا أن حل أزمة الملف النووي الإيراني أمر ممكن.

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