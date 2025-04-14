أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح حكم الرجوع في الهبة

أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح حكم الرجوع في الهبة

أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح حكم الرجوع في الهبة

كتب: نرمين عفيفي

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، في رده على سؤال حول شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 عاما، ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة: «عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر ويقول له خذه تصرف فيه، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن».

لا يجوز زيادة المبلغ

وأضاف: «أما إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 عاما ويطالب الآن بـ100 جنيه، فإن هذا غير جائز، الهبة تظل كما هي، إذا كان الشخص الذي أخذ الهبة يرغب في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن».

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