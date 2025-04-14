نواب «مستقبل وطن» مقاطعين عبدالعليم داود: تحدث عن نفسك والتزم بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس

نواب «مستقبل وطن» مقاطعين عبدالعليم داود: تحدث عن نفسك والتزم بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس

نواب «مستقبل وطن» مقاطعين عبدالعليم داود: تحدث عن نفسك والتزم بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس

انتقد عدد كبير من نواب حزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة اليوم، حديث النائب محمد عبدالعليم داود عن الحسابات الختامية، الذي انتقد خلاله أداء الحكومة وطالب بإحالتها إلى النائب العام.

وأكد نواب حزب مستقبل وطن، أن الممارسة الديمقراطية السليمة تقوم على النقد الموضوعي البناء وإبداء الملاحظات السديدة التي يمكن دخولها حيز التنفيذ للوصول إلى أفضل المؤشرات، مطالبين النائب المذكور بالالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وطالبوا بحذف عبارة «إحالة الحكومة إلى النائب العام» من مضبطة الجلسة ووافق المجلس على ذلك.

نواب مستقبل وطن مقاطعين عبدالعليم داود: تحدث عن نفسك والتزم بأحكام اللائحة الداخلية للمجلسنواب مستقبل وطن مقاطعين عبدالعليم داود: تحدث عن نفسك والتزم بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس

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