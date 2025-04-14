مستثمر مصري: زيارة الرئيس السيسي للكويت تحمل رسائل قوية

كتبت: نرمين عفيفي

أشاد الدكتور راغب مصطفى، أحد المستثمرين المصريين المقيمين في دولة الكويت، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت، واصفًا إياها بأنها «زيارة موفقة تحمل رسائل متعددة في توقيت بالغ الأهمية».



وأشار «مصطفى» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، مساء الاثنين، إلى ما تحمله من تعزيز للعلاقات التاريخية بين البلدين.

العلاقة بين مصر والكويت متجذرة وقديمة

وقال «العلاقة بين مصر والكويت متجذرة وقديمة، ولا يمكن لأحد العبث بها، بفضل وعي القيادات السياسية في كلا البلدين»، معربًا عن أمله في أن تُثمر الزيارة عن نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

الصين ستصبح ذات مكانة اقتصادية عالمية أكبر في الفترة المقبلة

وفي سياق حديثه عن التطورات الاقتصادية، أشار المستثمر إلى أهمية التوجه نحو اللغة الصينية كلغة ثانية، معتبرًا أن الصين ستصبح ذات مكانة اقتصادية عالمية أكبر في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين ستكون واعدة.

700 ألف مصري يعملون ويعيشون في الكويت

ونوه مصطفى بوجود ما بين 600 إلى 700 ألف مصري يعملون ويعيشون في الكويت، موضحًا أن الجالية المصرية هناك تتمتع بكل الحريات وتعيش في استقرار، وسط تسهيلات وفرص عمل متعددة توفرها الحكومة الكويتية.

وعبَّر عن ثقته في السوق المصرية قائلاً: «أنا أحبّذ الاستثمار في مصر لأنها دولة جاذبة للاستثمار وتحقق عوائد مرتفعة»، داعيًا المستثمرين العرب إلى اغتنام الفرص المتاحة، مؤكدًا نيته الدخول في استثمار قريب داخل مصر.