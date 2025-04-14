متحدث «الوزراء»: نزلة السمان من المتوقع أن تكون موقعا لاكتشافات أثرية جديدة

كتب: نرمين عفيفي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منطقة نزلة السمان تُعد مقصدًا سياحيًا مميزًا للغاية نظرًا لموقعها الفريد بجوار الأهرامات.

نزلة السمان من المتوقع أن تكون موقعًا لاكتشافات أثرية جديدة

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن نزلة السمان من المتوقع أن تكون موقعًا لاكتشافات أثرية جديدة، مؤكدًا أن الهدف من تطوير المنطقة هو إحياؤها، وزيادة الطاقة الفندقية بها، والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن تطوير منطقة نزلة السمان يستهدف رفع القيمة السياحية للمنطقة؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة في مصر، مضيفًا أن المشروع يمثل طفرة كبيرة في هذا المجال.

تنفيذ أعمال الاكتشافات الأثرية في منطقة نزلة السمان

وتابع: «المجلس الأعلى للآثار يتولى تنفيذ أعمال الاكتشافات الأثرية في منطقة نزلة السمان نظرًا لقربها من الأهرامات، كما أن الاكتشافات الجديدة في تلك المنطقة من شأنها أن تسهم في زيادة الإقبال السياحي بشكل ملحوظ».