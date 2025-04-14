ضياء رشوان: حماس تعلم حاليا قيمة الوقت والرد على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا

أجاب ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن سؤال الإعلامي عمرو خليل، بشأن توقعه بالرد من حركة حماس على المقترح الإسرائيلي الذي نقله الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار.

رد سريع من حماس على المقترح الإسرائيلي

وقال «رشوان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «منذ قليل، قالت حماس إنها سترد، فهي تعلم جيدا معنى الوقت، وأعتقد أن ردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا، وسيكون هناك ما يمكن أن يقوم به الوسطاء الذين لم تتوقف جهودهم».

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وتابع: «سبق لها أن تأخرت، لذلك أظن أن الرد سيكون سريعا، وحركة حماس حرصت اليوم على إصدار بيانها لتؤكد ذلك، وحتى لا تترك مساحة لبنيامين نتنياهو كي يفسر للرئيس ترامب أن الحركة ترفض وتتلكأ في الرد، وتتحمل مسؤولية عدم إيقاف الحرب».