حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15-4-2025.. تنتظرك سكة سفر

برج القوس يقع في الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، وهو برج ناري يتميّز بحب المغامرة والانفتاح على العالم، ويُعرف مواليده بالتفاؤل، وحب الاستكشاف، والصدق في التعامل، كما يتمتعون بروح حرة تسعى دائمًا نحو الأفق البعيد، ومن أبرز صفاتهم أيضًا الصراحة والوضوح، وحب المعرفة، وروح الدعابة، وسرعة التعلم والتكيف.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز الشخصيات المشهورة من مواليد برج القوس براد بيت الممثل الأمريكي الشهير، وتايلور سويفت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية، وماجدة الرومي: المطربة اللبنانية المعروفة، وعاصي الحلاني: المغني اللبناني الشهير، وكريم بنزيما لاعب كرة القدم الفرنسي، ونيكي ميناج.

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 15 أبريل 2025

على الصعيد المهني:

يوم يحمل فرصًا مميزة يا برج القوس، خصوصًا إذا كنت منخرطًا في مشاريع تتطلب سفرًا أو تواصلاً مع جهات خارجية، وقد تظهر فكرة مبتكرة تدفعك إلى التفكير في مسار جديد أو خطة تطوير طموحة.

على الصعيد العاطفي:

تميل اليوم إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح وجرأة يا برج القوس كما أن العلاقات الجديدة قد تبدأ من محادثة عفوية، أما العلاقات القائمة فتشهد تجددًا في الشغف، واحرص فقط على مراعاة مشاعر الطرف الآخر عند طرح آرائك.

على الصعيد الصحي:

تشعر بطاقة عالية تدفعك نحو تجربة رياضة جديدة أو نشاط خارجي، واحرص على عدم إهمال نظامك الغذائي، وابتعد عن الأطعمة السريعة رغم انشغالك.