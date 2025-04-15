وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية الليلة

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مساء اليوم ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية، وذلك داخل قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية ويستمر معرض حتى 15 مايو المقبل.

وأعلن قطاع الفنون التشكيلية في بيان له أن لجنة التحكيم برئاسة الدكتور أحمد نوّار مراجعة الأعمال المشاركة واختيار الجوائز، وسط تحضيرات مكثفة تليق بدورة استثنائية، يشارك فيها 232 فنانًا من 35 دولة، يقدمون 413 عملًا فنيًا يعكس تنوّع التجارب الطباعية واتجاهاتها العالمية.

أعضاء لجنة التحكيم

وذكرت وزارة الثقافة في بيان أيضا أسماء لجنة تحكيم ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بوصفها هيئة بصريّة متخصّصة، تضم أعلامًا في مجالات الحفر، الطباعة، والنقد الفني، وتضم اللجنة:

- الدكتور أحمد نوار – مصر (رئيسًا).

- الدكتورة أليساندرا أنجليني – إيطاليا.

- الناقد راجيش بونج – المملكة المتحدة.

- الدكتورة مارتا آنا راتشيك كارتش – بولندا.

- الدكتور أحمد رجب صقر – مصر.

تكريمات ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية

وتكرم الدورة الحالية نخبة من الفنانين التشكيليين الذين شكّلوا عبر عقود ركائز أساسية لفنون الحفر والطباعة في مصر، تقديرًا لعطاء فني طويل، وهم:

- الفنان الدكتور محمد مجدي قناوي.

- الفنان الدكتور مدحت نصر.

- الفنان الدكتور مجدي عبدالعزيز البيلي.

- الفنان الأستاذ الدكتور عوض الله الشيمي.

- الفنان الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن.

- الفنان الدكتور صلاح المليجي.

- الفنان الدكتور حمدي أبو المعاطي.