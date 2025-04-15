تفاصيل مشروع تحويل ميناء السخنة إلى مركز لوجستي إقليمي

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، إذ يأتي تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرالمواني المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل

وأكدت أن ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة - الدخيلة»، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة – الإسكندرية» اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضحت أن أولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات «هاتشيسون» والتي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100% ويتقدم العمل في أعمال البنية الفوقية الخاصة بها، والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار.

وأشارت إلى أن إجمالي مساحة الميناء يبلغ 29 كيلومترا مربعا، وتتضمن أعمال التطوير بالميناء إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وكذا إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كيلومتر مربع، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلومترا مربعا رصف خرساني، وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 30 كيلومترا مربعا متصلة بخط القطار الكهربائى السريع.

18 كيلومتر أرصفة بحرية

وأكدت أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، ويأتي مشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، في إطار المخطط الشامل لاستكمال وتطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر.