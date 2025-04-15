تفاصيل موازنة الدولة 2025/ 2026.. دعم غير مسبوق للتعليم والصحة

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026، والذي حصلت جريدة الوطن على نسخة منه، زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والدعم والحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن يلقي وزير المالية بيان الموازنة العامة الجديدة أمام مجلس النواب اليوم.



ووفق البيان المالي للموازنة بلغت الاعتمادات المالية للتعليم قبل الجامعي 778 مليار و778 مليون جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، والتعليم العالي والجامعي 358 مليار و279 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح إجمالي مخصصات التعليم تريليون و43 مليارا و57 مليون جنيه، بينما إجمالي مخصصات قطاع الصحة 617 مليارا و962 مليون جنيه بنسبة 3,6% من إجمالي الناتج المحلي، بينما بلغت مخصصات البحث العلمي 173 مليارا و56 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الصحة والتعليم والببحث العلمي تريليون و834 مليارا و75 مليون جنيه بنسبة 10,7% للناتج الإجمالي المحلي.



واستوفت الموازنة الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات التعليم والصحة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، خاصة أن عدم تحقيقها يُعد مخالفة دستورية، إذ ينص الدستور على ألا تقل مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى عن 10% من الناتج المحلى الإجمالى، إذ بلغت المخصصات نحو 10.7%، بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية.

ومن المتوقع أن تصل تلك المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة إلى ما لا يقل عن 1.7 تريليون جنيه من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم.