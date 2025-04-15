«الأطباء البيطريين» تطلق مسابقة لاختيار الطبيب المثالي في كل محافظة.. اعرف الشروط

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، انعقاد مسابقة الطبيب البيطري المثالي عن كل محافظة، على هامش احتفالية يوم الطبيب البيطري. شروط الاشتراك بالمسابقة

وحددت النقابة في بيان، شروط الاشتراك بالمسابقة، وهي: ـ ذكر اهم الجهود والانجازات التي قام بها الطبيب في خدمة مهنة الطب البيطري. ـ التطوابة فر الوظيفي واهم المناصب التي تقلدها. ـ إسهامات الطبيب في الطب البيطري سواء كانت مساهمات (بحثية وأكاديمية) أو (مهنية).

وعن طريقة المشاركة أكدت النقابة أنها تكون من خلال الرابط الإلكتروني، على أن يكون آخر موعد للاشتراك 3 مايو 2025، وسيتم غلق الرابط.

هدية مالية قيمة للفائز