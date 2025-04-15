الرئيس السيسي يستعرض مع ولي عهد الكويت جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمقر إقامته بالكويت، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد الكويت، في إطار زيارته إلى الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ ولي عهد الكويت رحب بالرئيس في بلده الثاني، مشيدا بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومشيرا إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة التي تجمعهما.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى الكويت، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون مع الكويت الشقيقة تحت قيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، كما أشاد بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، معربًا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، والتي ثمنها ولي عهد الكويت.

وأكد السيد الرئيس وولي عهد الكويت، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وفقا للخطة العربية، مشددين على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومؤكدين أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّه جرى التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في السودان.