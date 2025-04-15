«محفوظ في القلب».. تعاون بين وزارتي الثقافة والخارجية للتعريف بالأديب العالمي في الخارج

نظمت وزارة الثقافة تحت عنوان «محفوظ في القلب» للاحتفاء بعزة الهوية المصرية التي يمثلها الأديب المصري نجيب محفوظ، تعاونا مثمرا مع وزارة الخارجية لنقل رسالة المبادرة إلى المصريين في الخارج عبر السفارات والمكاتب الثقافية.

دعم المصريين بالخارج

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في بيان أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لهذه المبادرة الرامية لعزة الهُوِيَّة المصرية.

محتوى رقمي يتناول حياة وإبداع نجيب محفوظ

وأضاف أنه تم التنسيق مع السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية لبث البعثات المصرية الدبلوماسية في الخارج محتوى رقمي يتناول حياة وإبداع نجيب محفوظ من خلال السفارات، والصفحات الرسمية للمكاتب الثقافية في عدد من العواصم العالمية، بالإضافة للإعلام عن مسابقة نجيب محفوظ للرواية ـ عام 2025، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، بين المصريين فى الخارج والعرب.

الجدير بالذكر أن محفوظ في القلب، ليست فقط احتفالية، بل هي دعوة لإعادة اكتشاف الذات الثقافية المصرية من خلال أحد رموزها الأبرز، وللتأكيد على أن الثقافة هي أحد مفاتيح ترسيخ الهوية والانتماء.