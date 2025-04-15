«الإسكان» تطرح محال ووحدات إدارية للبيع في أسيوط الجديدة

«الإسكان» تطرح محال ووحدات إدارية للبيع في أسيوط الجديدة

«الإسكان» تطرح محال ووحدات إدارية للبيع في أسيوط الجديدة

أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 24 إلى 101 متر مربع، و4 وحدات إدارية ومهنية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأحد 1/ 6/ 2025.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس ياسر عبدالله، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير أحد الميادين الرئيسية بمدخل المدينة، وأعمال تشطيب وحدات مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لـ9 عمارات بمنطقة 226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة، بضرورة الانتهاء من الأعمال للمشروعات بالمواصفات والجودة المطلوبة، وطبقا للجداول الزمنية حتى تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم في أسرع وقت ممكن.

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