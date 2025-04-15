إصدارات «القومي للترجمة» في معرض الشلاتين الثاني للكتاب.. يستمر حتى 19 أبريل

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة الثانية من معرض الشلاتين للكتاب 2025، والذي انطلق منذ الأحد 13 أبريل ومن المقرر أن يستمر حتى السبت 19 أبريل الجاري بعدد كبير من أبرز إصداراته، تحت رعاية وزارة الثقافة وضمن برامجها المقدمة لدعم المحافظات الحدودية.

ويقدم المركز قائمة من أهم العناوين القيمة في جميع المجالات وإليكم بعض منها: كتاب «ديليسبس وقناة السويس»، و«ثقافة الاستهلاك»، و«نهب الفقراء»، و«كيف خسرت إسرائيل»، و«أنثروبولوجيا الطعام والجسد»، و«عصر القومية»، و«مكتبة الإسكندرية (فك طلاسم اللغز)»، و«التحول»، و«الكون والفساد»، و«هردوت يتحدث عن مصر» وغيرها.

وللاطلاع على قائمة إصدارات المركز المشاركة في معرض شلاتين للكتاب من الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

معرض شلاتين للكتاب

وافتتحت وزارة الثقافة ، فعاليات معرض شلاتين للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة،، وذلك بقصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

ويشارك في المعرض كل من الهيئة العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، المركز القومي لثقافة الطفل، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المجلس القومي للطفولة والأمومة.



ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من 5 حتى 10 مساء، ويستمر حتى 19 أبريل الجاري، وينفذ من خلال الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.