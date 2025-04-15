وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات «محفوظ في القلب» للاحتفاء بعبقرية الأديب العالمي

وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات «محفوظ في القلب» للاحتفاء بعبقرية الأديب العالمي

وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات «محفوظ في القلب» للاحتفاء بعبقرية الأديب العالمي

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أجندة فعاليات موسعة للاحتفاء بأديب نوبل، الروائي المصري الكبير الراحل، نجيب محفوظ، وذلك تحت شعار محفوظ في القلب، حيث تتضمن الأجندة عددًا متنوعًا من البرامج والأنشطة المتميزة التي تنفذها قطاعات الوزارة بالقاهرة والمحافظات، والتى تسعى بموجبها إلى تخليد قيمة هذا الأديب الفذ، وتؤكد تأثيره العميق في الأدب والثقافة المصرية والعربية والعالمية، والتي تنطلق يوم الاربعاء 16 أبريل بالقاهرة والمحافظات.

الاحتفاء بعبقرية نجيب محفوظ


وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في بيان، أن الاحتفاء بنجيب محفوظ يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية تكريم رموزها وقاماتها الفكرية والإبداعية، ومنها أديب نوبل، الذي استطاع بعبقريته الأدبية أن يرفع اسم مصر عاليًا، في المحافل الأدبية والفكرية العالمية.

مكانة محفوظ التي صنعت وجدان أجيال


واشار إلى أن هذا الاحتفاء يؤصل مكانة محفوظ التي صنعت وجدان أجيال متعاقبة من المصريين والعرب، حيث تُعد أعماله الأدبية وثيقة تاريخية ومرجعًا ثقافيًا، تحمل في طياتها ملامح المجتمع المصري بكل تفاصيله الثقافية والاجتماعية والسياسية على مدار عقود طويلة.

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