نائب رئيس قصور الثقافة في جولة بالبحر الأحمر لبحث تفعيل البرامج الثقافية

تفقد الكاتب محمد ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، عددا من المواقع الثقافية بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة كل من محمود عبدالوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد رجب، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وذلك للوقوف على سير العمل بالمواقع، ومتابعة حالة المباني والخدمات الثقافية والفنية.

شملت الجولة تفقد كل من قصر ثقافة حلايب، بيت ثقافة رأس حدربة، وقصر ثقافة أبو رماد، بهدف تفعيل البرامج الثقافية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، لتقديم خدمات متكاملة لأبناء المحافظات الحدودية والنائية، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

تنفيذ برنامج مصر جميلة

جاءت الجولة التفقدية، تزامنا مع الأنشطة المكثفة التي تنظمها هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع بمحافظة البحر الأحمر وتحديدا بقصر ثقافة الشلاتين والتي تشمل تنفيذ برنامج مصر جميلة المعني باكتشاف ودعم ورعاية الطاقات الإبداعية الشابة من خلال عدة ورش في مجالات الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح، الأدب، والأداء الحركي، بمشاركة نخبة من المدربين المتخصصين.

افتتاح معرض الشلاتين الثاني للكتاب

بالإضافة إلى افتتاح معرض الشلاتين الثاني للكتاب الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة، بالتعاون مع هيئة الكتاب وبمشاركة عدد من قطاعات الوزارة والمؤسسات الثقافية، ويستمر حتى السبت المقبل، ويشتمل على مجموعة من الأعمال الإبداعية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.