توافق مصري كويتي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في قصر بيان مقر الديوان الأميري، بحضور الوفد المرافق، في ختام زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت.



وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها سمو الأمير على شرف السيد الرئيس.

وخلال اللقاء، رحب الأمير مشعل بالسيد الرئيس في زيارته إلى الكويت، مؤكدا أنّها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما تعد فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، كما أعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.



وذكر المتحدث الرسمي أنّ الرئيس ثمّن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن بالغ تقديره لأخيه الأمير مشعل، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الكويت الشقيقة، ومشيدا بالتقدم والازدهار الذي تشهده الكويت في عهد الصباح، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت في المجالات كافة، خاصة المجال الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تضمن تبادلا للرؤى بشأن المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع المتردي في قطاع غزة، حيث شدد الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل، مؤكدين في هذا السياق على الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف اطلاق النار، ومشددين على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تناول كذلك التطورات في سوريا والسودان، حيث أكد الزعيمان دعمهما لوحدة واستقرار البلدين، إضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشددين على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.