«النواب» يوافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج «المرفق الأخضر»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر مع الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.

الاتفاق التمويلي لبرنامج المرفق الأخضر

ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويتماشى هذا الإجراء مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر «رؤية مصر 2030»، والمبادرة المصرية الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة «نوفي».

وتشمل الأهداف الخاصة للبرنامج وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام.

ووفقا للاتفاق فإنّ وزارات «البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» ستستفيد من البرنامج، الذي يُنفذ من خلال الإدارة المباشرة للمشتريات.

ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويا، برئاسة وزارة التعاون الدولي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية.