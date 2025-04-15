وزير الثقافة: تشكيل لجنة لتطوير الدراما المصرية لخلق وعي مجتمعي متوازن

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الفترة الحالية ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لاستكمال تشكيل اللجنة المعنية بقضايا الدراما، والتي صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعُقد الاجتماع الأول للنواة لتأسيسية من أعضائها أمس الاثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي متوازن يعكس الهوية الوطنية

وأوضح وزير الثقافة أن هذه اللجنة تهدف إلى وضع رؤية شاملة لمعالجة قضايا الدراما المصرية وتطوير المحتوى الفني والإعلامي، فهدفنا الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي متوازن يعكس الهوية الوطنية، ويعزز القيم الإيجابية في المجتمع، مع التأكيد على أهمية حماية حرية التعبير والابداع.

وأشار وزير الثقافة إلى أن اللجنة الجاري استكمال تشكيلها برئاسته، وتضم في عضويتها عددًا من الشخصيات والجهات المعنية، من بينها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات والوزارات وأساتذة الجامعات، والقائمين على صناعة المحتوى الدرامي والسينمائي والمتخصصين في علم النفس والاجتماع، كما نص قرار رئيس الوزراء على أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين لدعم أعمالها.

دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما والإعلام

وأوضح وزير الثقافة أن اختصاصات اللجنة تتضمن دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما والإعلام المصري خلال العشرين عامًا الماضية، واقتراح سبل معالجتها ، بالإضافة إلى إعداد مسار دقيق لإصلاح المزاج العام وإعادة صياغة الشخصية المصرية بشكل متكامل.

كما ستتولى اللجنة إعداد خطة تنفيذية تمتد لنحو عشر سنوات، تُطبق على مراحل وتكون ذات جدوى ملموسة.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ خلال شهرين من تاريخ القرار، على أن يقدمه وزير الثقافة إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على السيد رئيس الجمهورية.