توزيع 4 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ الانتهاء من توزيع عدد 4 آلاف كيلو لحوم على 2000 أسرة من أهالي وأسر المحافظة الأكثر احتياجاً، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم، بالتعاون مع جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

رفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ التوزيع شمل جميع الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ عملية التوزيع تمت من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومن خلال عمل أبحاث اجتماعية ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

إسعاد الأسر الأكثر احتياجاً

وأوضح «شعبان»، أنّ الهدف من توزيع اللحوم إدخال الفرحة وإسعاد الأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل اللحوم لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني، مضيفاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجاً في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام ب

المحافظة.