المخابرات الأردنية تحبط مخططات تخريب وإثارة الفوضى داخل المملكة

المخابرات الأردنية تحبط مخططات تخريب وإثارة الفوضى داخل المملكة

المخابرات الأردنية تحبط مخططات تخريب وإثارة الفوضى داخل المملكة

أعلنت المخابرات العامة عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة، وفق نبأ عاجل عبر فضائية «القاهرة الإخبارية».

وذكرت أنه جرى إلقاء القبض على 16 شخصا متورطين بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021، لافتة إلى أن المخططات شملت حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام ومشروع لتصنيع المسيرات.

وأشارت إلى إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أن المخططات شملت قضايا تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لأهداف غير مشروعة.

ويعقد المتحدث باسم الحكومة الأردنية مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف ملابسات المخططات التخريبية في البلاد، جاء ذلك وفق نبأ عاجل عبر قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «انتشار أمني ملحوظ في عدة مناطق بالعاصمة الأردنية عمان تزامنا مع إعلان المخابرات العامة إحباط مخططات تخريبية».

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