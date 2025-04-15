«القومي للطفولة» يكرم أبناء شهداء ومصابي الشرطة

كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عددا من سفراء الطفولة من أبناء الشهداء ومصابي وزارة الداخلية في فعالية تضمنت عددا من الفقرات الترفيهية بمقر المجلس.

مصر لا تدخر جهدا في تقديم الشكر لمن ضحوا بأنفسهم فداءً للوطن

ورحبت رئيسة المجلس بالأطفال، مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدا في تقديم الشكر والعرفان لمن ضحوا بأنفسهم فداءً لهذا الوطن، والذين جسدوا لنا معاني وقيم الوفاء، مؤكدة الدعم المستمر لهم وأن تكريم اليوم تخليد لسيرة ذويهم فهم موضع فخر وإعزاز.

وخلال اللقاء، استعرضت «السنباطي» الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية ورعاية الأطفال من خلال «التعليم، والتشريع، والتنمية، والترفيه، والتوعية، والتدريب، والتنسيق»، بالإضافة إلى المبادرات التي يتم تنفيذها من أجل تمكين الطفل كمبادرة بأمان من أجل حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت، ومبادرة تمكين الفتيات دوَي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، فضلا عن المشاركة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة بإنفاذ حقوق الطفل.

سرعة تحرك وزارة الداخلية لبلاغات نجدة الطفل

وأعربت عن تقديرها وشكرها لوزارة الداخلية لجهودها ولدورها المجتمعي والإنساني تجاه فئات المجتمع ولا سيما الأطفال، مشيدة بسرعة تحرك وزارة الداخلية لبلاغات نجدة الطفل والتنسيق الدائم والمثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية.

كما استقبلت الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأطفال ورحبت بهم، مؤكدة أنهم من حقهم الفخر بتضحيات آبائهم التي سطرها التاريخ بأحرف من ذهب في سجلات الوطن، مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يظل داعما لهم في مسيرتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح الدائم.

ومن جانبه، ثمن المقدم مصطفى قورة، ممثل وزارة الداخلية، دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية ورعاية الطفل والأم، ودوره التوعوي للوقاية من المخاطر التي يتعرض لها الطفل، وتوجه بالشكر إلى الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لحرصها على تنظيم هذه الفعالية، معربا عن تطلعاته في زيادة أوجه التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية في عدد من الأنشطة والفعاليات.