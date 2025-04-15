«الأوقاف» تطلق مسابقة لإيفاد أئمة وخطباء المكافأة إلى الخارج

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة، تستهدف أئمة وخطباء المكافأة، وذلك في إطار جهودها لنشر صحيح الدين الإسلامي وتعزيز مكانة اللغة العربية عالميًا، وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة للإيفاد إلى الخارج عند الحاجة، وفقًا لضوابط وشروط محددة لكل فئة.

شروط التقديم للأئمة

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم من المعينين على درجة مالية ضمن موازنة الأوقاف، وأمضى خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات بقطاع الدعوة اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، مع حصوله على تقدير ممتاز في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

كما أكدت الوزارة أن المتقدم يجب ألا يكون قد ارتكب أي مخالفات إدارية خلال العامين الماضيين، وألا يتجاوز عمره 45 عامًا عند بدء التقديم، إلى جانب اجتيازه لاختبارات تحريرية وشفوية تتضمن حفظ القرآن الكريم كاملًا، والعلوم الشرعية، واللغة العربية، بالإضافة إلى مهارات الحاسب الآلي.

واشترطت الوزارة كذلك اجتياز المتقدم المقابلة النهائية، وأن يكون مشهودًا له بحسن السير والسلوك، وألا يكون سبق له الإيفاد الدائم، أو أمضى ما يزيد على 8 سنوات خارج البلاد سواء بالإعارة أو التعاقد، كما يُشترط ألا يكون صدر بحقه أي قرار بالحرمان من الإيفاد ما لم يتم إلغاؤه، وألا يكون قد أُدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رُدّ إليه اعتباره.

شروط التقديم لخطباء المكافأة

وامتدت شروط المسابقة أيضًا إلى خطباء المكافأة من غير العاملين بالجهاز الحكومي، بشرط أن يكون المتقدم من الخطباء المعتمدين، وألا يتجاوز سنه 45 عامًا، وأن تنطبق عليه باقي الشروط المتعلقة بحسن السمعة، وخلو السجل من قرارات إدارية أو أحكام تمنع سفره أو تقلل من أهليته.

موعد وآلية التقديم

وأوضحت الوزارة، أن باب التقديم مفتوح عبر موقعها الرسمي «أوقاف أون لاين»، وذلك لمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، مع التشديد على ضرورة استيفاء جميع الشروط؛ إذ يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات التي يُدخلها، وسيتم استبعاد من يثبت عدم دقة بياناته.

وأكدت الوزارة، أن المسابقة تُجرى على مرحلتين؛ تبدأ بالاختبارات التحريرية، ثم تليها الشفوية لمن اجتازوا المرحلة الأولى بنجاح، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد الاختبارات عبر موقع الوزارة عقب غلق باب التقديم.